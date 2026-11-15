Азербайджанский дзюдоист вышел в финал Гран-при по дзюдо в Загребе
Азербайджанский дзюдоист Кянан Насибов (свыше 100 кг) пробился в финал Гран-при в Загребе (Хорватия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, пропускавший стартовый раунд, последовательно одержал победы над Жантилеком Нуртилепулы из Казахстана, Тьеманом Диаби из Франции и Сабой Инанейшвили из Грузии.
В решающей схватке за золотую медаль Насибов встретится с представителем Германии Лоссени Коне.
В этой же весовой категории другой азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури также добрался до полуфинала. По пути к этой стадии он победил серба Игора Врачара и казахстанца Ерасыла Кажыбаева, однако затем уступил Лоссени Коне.
Теперь в поединке за бронзовую медаль Кокаури предстоит встретиться с украинцем Евгением Балиевским.
Напомним, что ранее бронзовую награду турнира в весовой категории до 52 кг завоевала представительница Азербайджана Гюльтадж Мамедалиева.
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