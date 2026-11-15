https://news.day.az/society/1874544.html Вниманию метеочувствительных людей Опубликован медико-метеорологический прогноз на завтра. Как сообщили Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 16 ноября на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер (хязри), который может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.
Вниманию метеочувствительных людей
Опубликован медико-метеорологический прогноз на завтра.
Как сообщили Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 16 ноября на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер (хязри), который может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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