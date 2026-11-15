В Nvidia возникли трудности с поиском нового главы компании

Глава Nvidia Дженсен Хуанг лично участвует в поиске своего преемника и уже связался как минимум с одним потенциальным кандидатом.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Washington Post, об этом сообщило издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

По его данным, поиск нового руководителя осложняется тем, что Хуанг фактически выстроил компанию вокруг себя. У него было около 60 прямых подчиненных, а совет директоров возглавлял он сам, поэтому оспаривать его решения было некому. Кроме того, сын и дочь Хуанга занимают руководящие должности в Nvidia.

"Это самая сложная вакансия генерального директора как минимум за последние 10-20 лет", - заявил профессор Гарвардской школы бизнеса Энди Ву.

По его словам, бизнес Nvidia требует глубоких инженерных знаний, а сочетание ученой степени в области электротехники и управленческих навыков встречается довольно редко. Сам Хуанг ранее отмечал, что заменить его будет практически невозможно, поскольку он "вырос в этой компании".

На фоне этих обсуждений аналитики Bernstein Research вдвое снизили целевую цену акций Nvidia - с 400 до 200 долларов, выразив сомнения в том, что новый руководитель сможет добиться результатов на уровне нынешнего главы компании.

По информации The Washington Post, Nvidia пока не выбрала агентство для поиска кандидатов. В то же время совет директоров компании заявил CNBC, что официальных переговоров с потенциальными кандидатами еще не проводилось.