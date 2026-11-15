https://news.day.az/politics/1874535.html "Формула власти Михаила Гусмана": Интервью с Президентом Словакии Петером Пеллегрини - ВИДЕО На телеканале CBC состоялся очередной выпуск программы "Формула власти Михаила Гусмана". Гостем программы стал Президент Словакии Петер Пеллегрини. В интервью Михаилу Гусману в Шуше он рассказал об отношениях Словакии и Азербайджана, политическом диалоге, экономическом и энергетическом сотрудничестве.
"Формула власти Михаила Гусмана": Интервью с Президентом Словакии Петером Пеллегрини - ВИДЕО
На телеканале CBC состоялся очередной выпуск программы "Формула власти Михаила Гусмана". Гостем программы стал Президент Словакии Петер Пеллегрини.
В интервью Михаилу Гусману в Шуше он рассказал об отношениях Словакии и Азербайджана, политическом диалоге, экономическом и энергетическом сотрудничестве. В беседе также затронули восстановление Карабаха, участие словацких компаний в совместных проектах, культуру и туризм двух стран.
Day.Az представляет полный выпуск программы:
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