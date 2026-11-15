"Формула власти Михаила Гусмана": Интервью с Президентом Словакии Петером Пеллегрини - ВИДЕО

На телеканале CBC состоялся очередной выпуск программы "Формула власти Михаила Гусмана". Гостем программы стал Президент Словакии Петер Пеллегрини.

В интервью Михаилу Гусману в Шуше он рассказал об отношениях Словакии и Азербайджана, политическом диалоге, экономическом и энергетическом сотрудничестве. В беседе также затронули восстановление Карабаха, участие словацких компаний в совместных проектах, культуру и туризм двух стран.

Day.Az представляет полный выпуск программы: