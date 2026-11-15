SpaceX запустит новую группу спутников Starshield

Компания SpaceX планирует 18 ноября запустить ракету-носитель Falcon 9 с миссией USSF-317 в интересах Космических сил США.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт компании, предполагается, что в рамках миссии на орбиту будут выведены спутники системы Starshield, создаваемой на базе гражданской сети Starlink. При этом официальные данные о полезной нагрузке засекречены.

По информации Space Launch Now, спутники могут использоваться для наблюдения за различными объектами, оптической и радиоэлектронной разведки, предупреждения о ракетных пусках и защищенной связи.

Предстоящий запуск станет 11-м полетом первой ступени Falcon 9. Ранее она использовалась в восьми миссиях Starlink, а также при запусках NROL-105 и USSF-385.

Старт запланирован с площадки SLC-4E на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Четырехчасовое стартовое окно откроется в 19:14 по тихоокеанскому времени. В качестве резервной даты рассматривается 19 ноября.

После разделения ступеней первая ступень должна совершить посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Жителей округов Санта-Барбара, Сан-Луис-Обиспо и Вентура предупредили о возможных звуковых ударах.

Всего в ноябре запланированы четыре запуска групп спутников. Две предыдущие миссии - USSF-432 и USSF-627 - состоялись 7 и 12 ноября соответственно. Численность группировки Starshield американские военные не раскрывают, однако эксперты оценивают ее в несколько сотен аппаратов.