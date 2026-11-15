Скорость ветра в Баку достигла 27 м/с

По состоянию на 18:00 15 ноября на большей части территории Азербайджана наблюдается ветреная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 27 м/с.

В Агстафе порывы ветра усилились до 23 м/с, в Нафталане, Товузе и Нефтчале - до 20 м/с, в Мингячевире и Геранбое - до 19 м/с, в Дашкесане - до 18 м/с, в Шабране - до 17 м/с, в Гобустане и Шамахе - до 16 м/с, в Шеки - до 15 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az