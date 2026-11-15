В Индонезии разбушевался ураган, есть пострадавшие

В Индонезии в результате урагана пострадали три человека, повреждены около 588 жилых домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии (BNPB), двое пострадавших получили легкие травмы, еще один - тяжелые.

Сильный дождь и порывистый ветер обрушились на округ Западный Бандунг в пятницу около 14:30 по местному времени (11:30 по Баку). Разрушения зафиксированы в девяти деревнях.

По данным Координационного центра АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи, 12 человек были вынуждены покинуть свои дома.