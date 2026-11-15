Еще два судна взорвались в Ормузе после столкновения с минами - ВИДЕО

На двух танкерах произошли взрывы после их столкновения с морскими минами в южной части Ормузского пролива.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

По утверждению Корпуса, эти суда пытались пройти по "несанкционированному маршруту" отключив все системы обнаружения и навигации.

Также сообщается, что один из танкеров с 2 млн баррелей нефти на борту после мощного взрыва "затонул в южных водах Персидского залива". КСИР вновь предупредил владельцев судов "о недопустимости приближения к запретной зоне" в Ормузского пролива.