https://news.day.az/world/1874546.html Еще два судна взорвались в Ормузе после столкновения с минами - ВИДЕО На двух танкерах произошли взрывы после их столкновения с морскими минами в южной части Ормузского пролива. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По утверждению Корпуса, эти суда пытались пройти по "несанкционированному маршруту" отключив все системы обнаружения и навигации.
Еще два судна взорвались в Ормузе после столкновения с минами - ВИДЕО
На двух танкерах произошли взрывы после их столкновения с морскими минами в южной части Ормузского пролива.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
По утверждению Корпуса, эти суда пытались пройти по "несанкционированному маршруту" отключив все системы обнаружения и навигации.
Также сообщается, что один из танкеров с 2 млн баррелей нефти на борту после мощного взрыва "затонул в южных водах Персидского залива". КСИР вновь предупредил владельцев судов "о недопустимости приближения к запретной зоне" в Ормузского пролива.
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