https://news.day.az/society/1874542.html На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ На автомобильных дорогах Азербайджана 16 ноября ожидается ухудшение видимости. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, 16 ноября из-за дождливой и туманной погоды на магистральных автодорогах страны видимость может ограничиться 500-1000 метрами.
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На автомобильных дорогах Азербайджана 16 ноября ожидается ухудшение видимости.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, 16 ноября из-за дождливой и туманной погоды на магистральных автодорогах страны видимость может ограничиться 500-1000 метрами.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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