https://news.day.az/officialchronicle/1874551.html Президент Ильхам Алиев: Радио и телевидение имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий Создание азербайджанского радио является одним из важнейших событий в истории нашей национальной печати и культуры. Азербайджанское радио, впервые вышедшее в эфир 6 ноября 1926 года, за прошедшее столетие превратилось в неотъемлемую часть общественно-политической, культурной и духовной жизни нашего народа.

Президент Ильхам Алиев: Радио и телевидение имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий

Официальная хроника, 15 ноября 2026 19:59 (UTC +04:00) 1 328
Президент Ильхам Алиев: Радио и телевидение имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий

Создание азербайджанского радио является одним из важнейших событий в истории нашей национальной печати и культуры. Азербайджанское радио, впервые вышедшее в эфир 6 ноября 1926 года, за прошедшее столетие превратилось в неотъемлемую часть общественно-политической, культурной и духовной жизни нашего народа. На протяжении долгих лет радио являлось не только главным источником информации для людей, но и вносило существенный вклад в сохранение и развитие нашей национальной музыки, литературы, языка и духовных ценностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева работникам телевидения и радио по случаю юбилея национального радио- и телерадиовещания.

В послании отмечается, что начало вещания азербайджанского телевидения ознаменовало новый этап в развитии нашего информационного пространства. Телевидение играло и продолжает играть особую роль в просвещении общества, популяризации нашего национально-культурного наследия, формировании общественного мнения и доведении до широкой аудитории информации о важных событиях, происходящих в нашей стране. Радио и телевидение и сегодня имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий, а также противодействия идеологическим атакам, направленным против нашей страны.

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