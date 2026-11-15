Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыва боеприпаса в Агстафе

Мужчина 1982 года рождения, пострадавший в результате взрыва боеприпаса в Агстафинском районе, был госпитализирован 15 ноября в 15:20 в отделение неотложной медицинской помощи Центральной районной больницы Газаха.

Как передает Day.Az, об этом сообщили APA в TƏBİB.

Согласно информации, пострадавшему диагностировали термические ожоги различных частей тела, а также рваную и размозженную рану правого бедра.

Пациенту оказали необходимую медицинскую помощь и после проведения операции перевели в отделение реанимации. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще один пострадавший, 1986 года рождения, скончался до прибытия медицинских работников.

Ранее мы сообщали, что 15 ноября на территории Джейранчоль Агстафинского района произошел взрыв боеприпаса, в результате которого один человек погиб, еще один получил ранения.