"Барселона" нацелилась на 22‑летнего форварда

22‑летний форвард "Брюгге" Николо Трезольди находится в поле зрения "Барселоны".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

По его словам, каталонский клуб рассматривает кандидатуру немецкого нападающего как вариант на долгосрочную перспективу.

При этом в январское трансферное окно подписание игрока не входит в планы сине‑гранатовых, поскольку приоритетной задачей для клуба остаётся усиление защитной линии.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии форвард принял участие в 11 матчах, отметившись восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2029 года. Transfermarkt оценивает форварда в € 35 млн. Интерес к игроку проявляют и другие ведущие клубы Европы, такие как "Бавария", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".