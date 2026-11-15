https://news.day.az/world/1874555.html Эстония закрывает все КПП на границе с Россией Эстония с 1 декабря закроет все КПП на границе с Россией. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Эстония закрывает все КПП на границе с Россией

В мире, 15 ноября 2026 20:38 (UTC +04:00) 388
Эстония закрывает все КПП на границе с Россией

Эстония с 1 декабря закроет все КПП на границе с Россией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, закрытие границы должно ограничить возможности России осуществлять "враждебную деятельность" на территории Эстонии, а также способствовать предотвращению обхода санкций.

Глава МИД Эстонии проинформировал о принятом решении своих коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

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