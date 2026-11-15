Партии Нетаньяху, Айзенкота и Беннета провели первые коалиционные переговоры

В Герцлии состоялись первые коалиционные переговоры после выборов с участием представителей партий "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, "Яшар" Гади Айзенкота и "Бе-яхад" ("Вместе") Нафтали Беннета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ynet, встреча, которая длилась больше часа, не привела к какому-либо прогрессу в формировании правительства национального единства.

Основным препятствием для этого остается нежелание как Нетаниягу, так и Айзенкота работать под руководством друг друга. В то же время лидеры обеих партий отвергают соглашение о ротации власти.



Отмечается, что эта встреча состоялась спустя неделю после того, как президент Герцог поручил Айзенкоту сформировать следующее правительство Израиля.



