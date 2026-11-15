США расследуют, продавала ли Nvidia чипы Китаю

Американские власти выясняют, обходил ли технологический гигант Nvidia экспортные ограничения при помощи подставных фирм.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Подставные компании были очевидными, по ним ведется расследование, использовались ли они Nvidia для обхода ограничений и продажи чипов китайцам", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам министра, следователи изучают, на каком именно уровне происходило взаимодействие Nvidia с упомянутыми фирмами и знало ли о них руководство технологического гиганта.

Ранее на этой неделе Дженсен Хуанг ушел с постов генерального директора и президента компании Nvidia - ведущего мирового производителя чипов для искусственного интеллекта, а также вышел из совета ее директоров. 8 ноября совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования в отношении Хуанга. Он признался в романтических отношениях с женщиной, которую подозревали в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР заявил, что считает клеветой утверждения о работе этой женщины на китайскую разведку.