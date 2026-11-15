Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), группа "Европейские консерваторы, патриоты и партнеры", представляющая 107 депутатов, выступила с заявлением, выразив глубокую обеспокоенность в связи с арестом лидера блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Депутаты подтвердили прямую связь между арестом и его оппозиционной позицией относительно конституционных поправок.

Также зафиксированы одновременный арест трех оппозиционных лидеров в Армении и избирательные политические преследования. Ссылаясь на выводы доклада ПАСЕ от сентября 2026 года об избирательных политических преследованиях, власти призваны соблюдать принцип верховенства права.

Европа, кажется, нашла своего нового мученика. Миллиардер с российским паспортом, московской бизнес-империей и многолетней зависимостью от российского экономического пространства внезапно превратился в символ свободы. Теперь его политическую репутацию заботливо полируют депутаты, готовые обнаружить тиранию где угодно, если на скамье обвиняемых оказывается нужный человек. Неловкая подробность: вокруг Карапетяна расследуют предполагаемые финансовые злоупотребления, измеряемые десятками миллиардов драмов. Для столь возвышенного разговора о правах человека это, видимо, слишком приземленная информация.

Начнем с маленького фокуса, рассчитанного на невнимательного читателя. Группа численностью 107 депутатов выступила с заявлением, и заголовки уже предлагают воспринимать его как голос всей ПАСЕ. Между тем политическая группа не является Ассамблеей, заявление не равняется принятой резолюции, а численность объединения не означает, что все его участники лично подписали текст. Для настоящего решения существуют процедура, голосование и протокол. Здесь предъявлен политический документ. Зато с каким выражением нравственного превосходства! Европейский авторитет используется как печать качества, которую можно поставить на любой удобный сюжет, не утруждая публику различиями между политической декларацией и парламентским решением.

Самвел Карапетян создал "Ташир" в России. Его состояние оценивали в миллиарды долларов, а деловая деятельность холдинга десятилетиями была связана с российской экономикой, включая крупные инфраструктурные проекты. Российское гражданство, разумеется, не составляет преступления. Владение бизнесом тоже. Только невинного эмигранта, которого случайно настигла армянская власть, из этого предпринимателя не получится даже при самом щедром финансировании пиар-кампании. Его экономическое положение возникло внутри российской системы, а политические предложения в Армении предусматривают укрепление связей с Москвой.

Cлово "марионетка" здесь обозначает политическую оценку зависимости, а не установленный судом юридический статус.

Судить следует по поступкам. Партия Карапетяна отстаивает углубленное сотрудничество с Россией и евразийскими структурами. Для Кремля, который десятилетиями использовал армяно-азербайджанский конфликт как инструмент влияния на Южном Кавказе, такая политическая сила представляет очевидный интерес. Москва вовсе не обязана отдавать письменные распоряжения, чтобы находить союзников, способных тормозить независимую внешнюю политику Еревана. Чем сильнее у них финансовая база и медийное прикрытие, тем дешевле обходится российское влияние.

В ноябре 2026 года армянские следственные органы сообщили о расследовании в отношении 36 человек по делу "Электрических сетей Армении". Озвученная сумма предполагаемого ущерба составила 64,586 миллиарда драмов. По версии следствия, деньги выводились посредством финансовых операций с участием связанных структур; среди изучаемых эпизодов фигурировали дивиденды и займы. Да, виновность Карапетяна пока не доказана судебным приговором. Только политическая солидарность с обвиняемым не дает права делать вид, будто уголовное дело возникло из воздуха, а суммы придуманы специально для раздражения европейских парламентариев.

Есть еще одна неприятная для защитников подробность. По утверждению армянского следствия, только за 2024-2025 годы из энергетической компании могли вывести свыше 23 миллиардов драмов; в описании операций фигурировали Liormand Holdings Limited и "Ташир Капитал". Дивиденды, займы, аффилированные структуры - слова скучные, совершенно неподходящие для торжественной речи о преследуемом борце за свободу. Зато прекрасно подходят для вопроса, который политическая группа могла бы задать армянским следователям: какие документы подтверждают каждую операцию и где проходит граница между законным управлением активом и предполагаемым злоупотреблением? Профессиональная проверка таких обстоятельств была бы настоящей помощью правосудию. Гораздо легче, конечно, разослать заявление с выражением глубокой обеспокоенности.

Отдельная прелесть позиции защитников миллиардера заключается в хронологии. Первоначально Карапетяна задержали 18 июня 2025 года после резкого конфликта с Николом Пашиняном вокруг Армянской апостольской церкви. Тогда армянский премьер на брифинге в парламенте заявил: "Никто не может угрожать Армении". Спорить о правомерности задержания можно и необходимо. Нельзя объявлять каждый последующий следственный эпизод исключительно наказанием за несогласие с конституционными изменениями, пока содержание обвинений существует отдельно от предвыборных лозунгов. Европейская защита прав выглядит убедительнее, когда ее авторы способны прочитать обвинительный документ.

Впрочем, в Армении теперь вообще удивительная демократия. Человек с колоссальными финансовыми ресурсами объявляет себя спасителем народа, его противники называют его агентом Москвы, а европейские депутаты требуют верить исключительно версии его политических сторонников. Свобода мнений, очевидно, действует до того места, где начинается необходимость изучать банковские операции.

Для официального Баку конституционный вопрос имеет вполне конкретное измерение. Декларация независимости Армении 1990 года содержит отсылку к акту 1989 года, связанному с притязаниями на Карабах; преамбула действующей Конституции ссылается на эту декларацию. Азербайджан рассматривает подобную конструкцию как юридическую проблему на пути к окончательному миру. В Вашингтоне 8 августа 2025 года Президент Ильхам Алиев назвал ее "открытым требованием, претензией к нашей территориальной целостности". Позиция изложена предельно ясно. Сторонники сохранения спорных формулировок должны объяснить, каким образом они собираются совместить их с признанием международно признанных границ Азербайджана, а не прятаться за жалобами в европейских кабинетах.

В тот же день, 8 августа 2025 года, в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа Баку и Ереван сделали важный шаг к мирному урегулированию. Мирный договор был парафирован, руководители двух государств подписали совместную декларацию. Парафирование, конечно, не равно окончательному вступлению договора в силу. Именно поэтому устранение юридических препятствий принципиально. Политик, который предпочитает сохранить возможности для будущих территориальных споров, обслуживает интересы противников устойчивого мира. На Кавказе это прекрасно понимают. В европейской политической группе предпочли другую тему: как тяжело миллиардеру быть оппозиционером.

Самое интересное записано у самой ПАСЕ. Сентябрьский доклад 2026 года о выборах в Армении содержал сведения о российском давлении и попытках повлиять на политическую конкуренцию. Там же поднималась проблема возможного избирательного преследования оппозиции. Два обстоятельства должны изучаться одновременно. Европейские консерваторы оставили публике удобную половину: оппозицию нельзя преследовать. С неудобной половиной, посвященной российскому вмешательству, вышла заминка. Доклад, выходит, заслуживает доверия лишь в тех местах, которые помогают защитить Карапетяна.

У документа есть номер - 16486 rev. В пунктах 49 и 81 говорится о российском давлении, а пункт 87 касается политически мотивированного преследования. Проверять одно, игнорируя другое, - подход очень удобный, хотя для европейского парламентского контроля совершенно недостойный. Более того, в международной миссии по наблюдению за армянскими выборами участвовали представители различных политических объединений, включая четырех членов группы европейских консерваторов. Информация о российском факторе не падала на их столы тайно и случайно. Они располагали возможностью обсуждать ее в рамках официального наблюдения. Теперь предпочитают выступать так, словно российский след - неприятное недоразумение, которое лучше не произносить вслух.

Избирательная арифметика тоже имеет значение. На парламентских выборах 7 июня 2026 года партия Пашиняна получила около 49,75 процента голосов, блок Карапетяна - около 23,3 процента и 29 мест. Перед нами крупная оппозиционная сила. Ее избиратели имеют право на представительство, а руководители - на справедливый суд. Сам парламентский мандат не превращает руководителя партии в неприкосновенного владельца энергетических активов. Популярность не отменяет финансовую отчетность. Даже европейское сочувствие не заменяет доказательств.

Особенно выразительно все это выглядит в сравнении с самим отношением Ассамблеи к России. После захвата Крыма в апреле 2014 года ПАСЕ ограничила права российской делегации. В марте 2022 года Ассамблея выступила за прекращение членства России в Совете Европы. Российское вмешательство и нарушение территориальной целостности других государств тогда воспринимались как фундаментальная угроза. Теперь связанные с российской экономической системой влиятельные политики оказываются предметом весьма нежной парламентской опеки. Разумеется, каждый обвиняемый заслуживает защиты. Странно лишь, что российское влияние исчезает из анализа именно в ту минуту, когда его упоминание становится политически неудобным.

Азербайджанские читатели помнят январь 2024 года. Тогда ПАСЕ отказалась ратифицировать полномочия делегации Азербайджана. Состоялось полноценное голосование, а не публикация партийной декларации. С Баку разговаривали языком санкций и нравоучений.

С влиятельным российско-армянским предпринимателем предлагают разговаривать языком сочувствия. Контраст настолько выразителен, что дополнительные эпитеты излишни. У европейских парламентариев, похоже, универсальные принципы прекрасно выдерживают любой изгиб политической целесообразности.

Тогда результаты были зафиксированы: 76 депутатов поддержали отказ в ратификации полномочий азербайджанской делегации, десять проголосовали против, четверо воздержались. Существует принципиальная разница между такой процедурой и высказыванием представителей отдельной группы. Именно на этой разнице строится публичная манипуляция: широкая аудитория слышит название ПАСЕ и автоматически приписывает ее институтам позицию, которая в действительности принадлежит политическому объединению. Для журналиста это вопрос добросовестности. Для лоббиста - полезная технология. Неудобные подробности он обычно оставляет мелким шрифтом.

До 31 декабря 2026 года сторонники Карапетяна, вероятно, будут использовать это заявление как доказательство его полной невиновности. Документ ничего подобного не устанавливает, но кому нужны тонкости, если можно прикрепить к фамилии миллиардера название европейской организации? Публичное давление на армянское правосудие усилится, а содержательная дискуссия о российском влиянии и коррупционных обвинениях отойдет в сторону. Удобный результат для человека, которому одновременно необходимы политическая легитимность и защита деловой репутации.

Баку нет оснований участвовать в этом спектакле. Обвинения против Карапетяна должны рассматриваться судом с соблюдением всех процессуальных гарантий, а его политическая программа - оцениваться с учетом интересов Азербайджана и безопасности региона.

ПАСЕ вправе добиваться справедливости.

Пусть сначала научится отличать независимое правосудие от политического лоббирования. Сегодня группа европейских консерваторов выглядит так, словно для нее главное право человека - право богатого, связанного с Москвой политика потребовать, чтобы о его связях с Москвой никто не говорил.

Прекрасная европейская ценность. Для карапетяновского пресс-центра.