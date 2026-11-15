В США призвали Nvidia искать нового руководителя вне компании

Новый глава американского технологического гиганта Nvidia должен быть приглашенным извне человеком, а не одним из сотрудников компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил министр финансов США Скотт Бессент.

"Им (совету директоров Nvidia - прим. ТАСС) необходимо искать кого-то вне компании. С учетом происходящего в компании им нужна кардинальная встряска", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

В четверг генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ушел с поста главы компании, а также вышел из совета ее директоров. 8 ноября совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования в отношении Хуанга. Он признался в романтических отношениях с женщиной, которую подозревали в шпионаже.