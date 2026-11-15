В Хырдалане сильный ветер повредил 7 автомобилей

В городе Хырдалан Абшеронского района в результате сильного ветра произошел инцидент, повлекший материальный ущерб.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано по адресу: улица Гаджи Зейналабдина Тагиева, 26А.

Так, под воздействием сильного ветра деревянная конструкция, находившаяся во дворе, обрушилась на припаркованные там автомобили.

В результате повреждения получили в общей сложности 7 автомобилей.