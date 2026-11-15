https://news.day.az/society/1874572.html В Хырдалане сильный ветер повредил 7 автомобилей В городе Хырдалан Абшеронского района в результате сильного ветра произошел инцидент, повлекший материальный ущерб. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано по адресу: улица Гаджи Зейналабдина Тагиева, 26А.
В Хырдалане сильный ветер повредил 7 автомобилей
В городе Хырдалан Абшеронского района в результате сильного ветра произошел инцидент, повлекший материальный ущерб.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано по адресу: улица Гаджи Зейналабдина Тагиева, 26А.
Так, под воздействием сильного ветра деревянная конструкция, находившаяся во дворе, обрушилась на припаркованные там автомобили.
В результате повреждения получили в общей сложности 7 автомобилей.
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