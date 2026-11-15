https://news.day.az/politics/1874567.html Национальное телевидение Азербайджана: история, достижения и новые горизонты - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова Поздравление Президента Азербайджана Ильхама Алиева работникам телевидения и радио - хороший повод не только отметить профессиональные заслуги представителей этой сферы, но и вспомнить, какой путь прошло отечественное телерадиовещание, какую роль оно сыграло в судьбе государства и какие задачи стоят перед ним сегодня.

Национальное телевидение Азербайджана: история, достижения и новые горизонты - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Политика, 15 ноября 2026 22:40 (UTC +04:00) 260
Национальное телевидение Азербайджана: история, достижения и новые горизонты

Автор: Акпер Гасанов

Поздравление Президента Азербайджана Ильхама Алиева работникам телевидения и радио - хороший повод не только отметить профессиональные заслуги представителей этой сферы, но и вспомнить, какой путь прошло отечественное телерадиовещание, какую роль оно сыграло в судьбе государства и какие задачи стоят перед ним сегодня.

Особенно примечательно, что глава государства отдельно подчеркнул значение внимания и заботы Общенационального лидера Гейдара Алиева к телевидению и радио. Безусловно, что за этими словами стоит вполне конкретная история преобразований, решений и масштабных задач, которые пришлось решать в исключительно сложные для Азербайджана годы.

Чтобы понять масштаб этой роли, необходимо вспомнить, в каких условиях страна оказалась в начале 1990-х годов. Распад Советского Союза, политическая нестабильность, экономический кризис, вооружённая агрессия Армении и оккупация азербайджанских территорий поставили перед молодым независимым государством вопросы самого существования и будущего.

В этих обстоятельствах информационная инфраструктура также переживала тяжёлый период. Изношенное оборудование, перебои с поставками комплектующих, проблемы с передающими мощностями и сокращение охвата вещания в отдельных районах создавали угрозу того, что жители некоторых территорий страны могут оказаться вне единого информационного пространства. В Нахчыване, в частности, вещание в определённый период было прекращено.

Возвращение Гейдара Алиева к руководству страной в 1993 году стало началом последовательного восстановления и модернизации этой сферы. Предпринимались меры по обновлению передающего оборудования, замене устаревших российских и чехословацких систем более современными европейскими технологиями, восстановлению технических возможностей радио- и телевизионной сети. Это была не второстепенная хозяйственная задача. В государстве, переживавшем войну и глубокий кризис, восстановление единого вещательного пространства означало укрепление связи между гражданами, регионами и центральной властью.

Не менее важным было стратегическое понимание того, что национальное телевидение должно не просто продолжать работу, но и соответствовать потребностям независимого государства. Показателен пример Бакинской телевизионной башни. Её строительство началось ещё в 1981 году, когда Гейдар Алиев руководил республикой, а завершить проект и ввести объект в эксплуатацию удалось в 1996 году. В том же 1996 году национальная телевизионная программа AzTV-1 начала транслироваться через спутник TÜRKSAT. Это имело особое значение для обеспечения вещания в блокированном Нахчыване, а также для расширения возможностей распространения азербайджанского информационного продукта за пределами страны. Иными словами, речь шла уже не только о восстановлении прежних возможностей, но и о выходе на новый технологический уровень.

Важные изменения происходили и в международном вещании. В 1994 году по указанию Гейдара Алиева иностранная радиостудия получила название Азербайджанского международного радио. За этим решением стояло вполне понятное политическое содержание: независимый Азербайджан должен был получить возможность самостоятельно и на разных языках рассказывать миру о себе, своих интересах, историческом наследии и происходящих в стране событиях. В условиях, когда вокруг Карабахского конфликта велась напряжённая международная информационная борьба, такая возможность приобретала особую ценность.

Но, пожалуй, самое существенное в подходе Гейдара Алиева заключалось в его понимании общественной и государственной миссии телерадио. Он расценивал их как важное средство связи между народом и государством, эффективную платформу сохранения национального единства и идеологической целостности. И это было абсолютно правильное понимание роли средств массовой информации применительно к той исторической эпохе.

Ведь это были годы, когда армяно-азербайджанский конфликт оставался неурегулированным, значительная часть наших земель находилась под оккупацией, а общество нуждалось не только в информации о происходящем, но и в ясном понимании национальных целей. Необходимо было грамотно формировать и последовательно доносить до людей суть государственной стратегии, объяснять, почему страна должна укреплять экономику, армию и международные позиции, почему нельзя смиряться с оккупацией и почему возвращение освобождённых территорий должно оставаться общенациональной целью. Людям требовалась уверенность в завтрашнем дне и понимание того, что Победа - не несбыточное пожелание, а цель, к которой государство последовательно идёт.

Именно поэтому роль информационной политики в тот период трудно переоценить. Телевидение и радио помогали сохранять историческую память, поддерживать общественную мобилизацию, укреплять национальную идентичность. Они должны были противостоять не только внешней пропаганде, но и унынию, разобщённости, попыткам навязать обществу представление о невозможности изменить сложившееся положение. Важно было донести до каждого гражданина простую, но принципиальную мысль: Азербайджан имеет право на восстановление своей территориальной целостности и обладает потенциалом, чтобы добиться этой цели.

Дальнейшие события показали, насколько последовательной оказалась эта стратегия. Её логическим историческим результатом стала Великая Победа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года под руководством нынешнего Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И мы прекрасно помним, с каким нетерпением миллионы азербайджанцев ждали его ежедневных обращений и выступлений. Каждое сообщение об освобождении очередного города, села или стратегической высоты становилось  важнейшим событием для всей страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не просто объявлял о продвижении азербайджанской армии. Он подробно объяснял военно-политическую ситуацию, рассказывал о действиях и заявлениях руководства Армении, о попытках избежать неизбежного поражения, о дипломатических манёврах и международном контексте происходящего.

Не менее значимым стало общение Ильхама Алиева с зарубежными телеканалами. В ходе многочисленных интервью глава государства демонстрировал глубокое знание истории конфликта, международного права и политических обстоятельств. Он последовательно отвечал на неудобные вопросы, опровергал ложные утверждения и не позволял подменять журналистскую работу прокурорскими интонациями и заранее подготовленными обвинениями. Зрители по всему миру увидели, что Азербайджан способен не только успешно действовать на поле боя, но и уверенно отстаивать свою позицию в международном информационном пространстве.

Это было принципиально важно. Победа в современной войне определяется не только результатами военных операций. Не меньшее значение имеют способность государства объяснить миру свои действия, защитить правоту своей позиции и не позволить противнику монополизировать международную повестку. По сути, Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично сыграл огромную роль в информационном обеспечении Победы. Его обращения к народу укрепляли уверенность общества, а интервью зарубежным средствам массовой информации становились важнейшим инструментом донесения азербайджанской позиции до международной аудитории.

Поэтому неудивительно, что  глава нашего государства  прекрасно понимает значение телевидения как инструмента стратегической коммуникации. Он знает, что информационное позиционирование государства не может быть случайным или эпизодическим. Оно требует профессионализма, исторической грамотности, оперативности, ответственности и способности работать с разными аудиториями. В эпоху, когда информационные атаки, фальсификации и манипуляции стали привычными инструментами политической борьбы, значение национального телевидения только возрастает.

Сегодня мы живём в новом Азербайджане - победившем, сильном, уверенном в своих возможностях, стремительно развивающемся и осознающем собственную значимость на мировой политической арене. Государство, которое восстановило территориальную целостность, укрепило международные позиции и претендует на всё более заметную роль в региональных и глобальных процессах, не может довольствоваться информационными стандартами вчерашнего дня. Его телевидение должно соответствовать масштабу страны, её достижениям и амбициям.

Особая ответственность здесь лежит на тех, кто формирует содержание эфира для молодого поколения. Именно через телевидение и радио многие молодые люди получают представление об истории, культуре, государственности и месте Азербайджана в мире. Поэтому важно не просто рассказывать о достижениях страны, но и объяснять их причины, показывать цену исторических побед, знакомить зрителей с выдающимися личностями, популяризировать азербайджанский язык, литературу, музыку и традиции. Национальные ценности должны быть не декоративным элементом эфира, а естественной частью его содержания.

При этом современное телевидение не может ограничиваться привычными форматами. Оно должно конкурировать с цифровыми платформами, социальными сетями и международными медиаресурсами, осваивать новые технологии, привлекать талантливых авторов и ведущих, создавать программы, которые будут интересны не только внутри страны, но и за её пределами. Особенно важно, чтобы отечественный медиапродукт был способен говорить с молодой аудиторией на понятном ей языке, не теряя при этом качества, глубины и уважения к национальной культуре.

Поздравление  Президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес работников телевидения и радио поэтому следует воспринимать и как признание заслуг целой профессиональной отрасли, и как напоминание о её особой миссии. История азербайджанского телерадиовещания убедительно показывает: когда государство понимает стратегическое значение информационной сферы и последовательно вкладывается в её развитие, она становится важнейшей опорой национального единства и государственности.

Да, Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основы этого подхода в сложнейший период современной истории страны. Его последователь, действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал его практическую значимость в годы, когда  наша страна добивалась  исторической Победы и отстаивала свои интересы перед всем миром. Теперь задача отечественного телевидения - соответствовать новому этапу развития государства, быть достойным его побед, возможностей и ответственности. Потому что сильный Азербайджан должен иметь сильное, профессиональное и современное национальное телевидение - телевидение, которое не только рассказывает о стране, но и помогает новым поколениям понимать её историю, ценить её достижения и уверенно смотреть в будущее.

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#АЗЕРБАЙДЖАН #ТЕЛЕВИДЕНИЕ #РАДИО
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