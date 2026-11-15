Авианосец ВМС США прибудет на Ближний Восток в течение суток

Атомный авианосец ВМС США Theodore Roosevelt прибудет в Ближневосточный регион уже 16 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

По его данным, Theodore Roosevelt "в ближайшие сутки присоединится к двум другим авианосцам на Ближнем Востоке".

Президент США Дональд Трамп 12 ноября заявил, что Вашингтон воздерживается от более жестких мер в конфликте с Ираном по просьбе ряда ближневосточных стран, включая Саудовскую Аравию. Госсекретарь США Марко Рубио 13 ноября сообщил, что Вашингтон сейчас не видит "необходимости в военных действиях" против Ирана, поскольку, по мнению американской стороны, исламской республике был нанесен серьезный экономический ущерб.