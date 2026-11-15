В Сальяне перевернулся автомобиль, пострадали мать и дочь

В Сальяне автомобиль съехал с дороги и перевернулся, в результате ДТП пострадали мать и дочь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автомагистрали Алят-Астара, проходящем по территории Сальянского района.

Водитель легкового автомобиля марки Hyundai Avante потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате аварии пострадали находившиеся в автомобиле жительница Баку Алмагюль Гасанага гызы Агаева (1960 г. р.) и жительница Билясуварского района Наиля Бёюкага гызы Агаева (1981 г. р.).

Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу бригадой скорой медицинской помощи, вызванной на место происшествия.

Отметим, что пострадавшие - мать и дочь.

По факту соответствующими органами проводится расследование.