https://news.day.az/society/1874569.html Дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО В Баку сильный ветер привел к происшествию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İTV, из-за сильного ветра дерево упало на припаркованный автомобиль. В результате транспортному средству был причинен серьезный ущерб. Информация о наличии пострадавших в результате происшествия отсутствует.

Дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО

Общество, 15 ноября 2026 23:05 (UTC +04:00) 432
Дерево упало на автомобиль в Баку

В Баку сильный ветер привел к происшествию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İTV, из-за сильного ветра дерево упало на припаркованный автомобиль.

В результате транспортному средству был причинен серьезный ущерб.

Информация о наличии пострадавших в результате происшествия отсутствует.

Отмечается, что кипарисовое дерево, упавшее на автомобиль по адресу: проспект Гянджа, 97, в Хатаинском районе Баку, было спилено и вывезено с территории сотрудниками Объединения зеленого хозяйства.

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