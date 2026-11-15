Дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО

В Баку сильный ветер привел к происшествию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İTV, из-за сильного ветра дерево упало на припаркованный автомобиль.

В результате транспортному средству был причинен серьезный ущерб.

Информация о наличии пострадавших в результате происшествия отсутствует.

Отмечается, что кипарисовое дерево, упавшее на автомобиль по адресу: проспект Гянджа, 97, в Хатаинском районе Баку, было спилено и вывезено с территории сотрудниками Объединения зеленого хозяйства.