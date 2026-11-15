https://news.day.az/society/1874569.html Дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО В Баку сильный ветер привел к происшествию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İTV, из-за сильного ветра дерево упало на припаркованный автомобиль. В результате транспортному средству был причинен серьезный ущерб. Информация о наличии пострадавших в результате происшествия отсутствует.
Дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО
В Баку сильный ветер привел к происшествию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İTV, из-за сильного ветра дерево упало на припаркованный автомобиль.
В результате транспортному средству был причинен серьезный ущерб.
Информация о наличии пострадавших в результате происшествия отсутствует.
Отмечается, что кипарисовое дерево, упавшее на автомобиль по адресу: проспект Гянджа, 97, в Хатаинском районе Баку, было спилено и вывезено с территории сотрудниками Объединения зеленого хозяйства.
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