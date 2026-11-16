https://news.day.az/politics/1874383.html ANCA против TRIPP: о чем армянство пишет письма Санта Клаусу - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой: В минувшую пятницу в формате видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по реализации подписанной между Арменией и США Хартии о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Помимо других пунктов повестки обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта TRIPP.

ANCA против TRIPP: о чем армянство пишет письма Санта Клаусу - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой:

Политика, 16 ноября 2026 08:00 (UTC +04:00) 211
ANCA против TRIPP: о чем армянство пишет письма Санта Клаусу

Автор: Лейла Таривердиева

В минувшую пятницу в формате видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по реализации подписанной между Арменией и США Хартии о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Помимо других пунктов повестки обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта TRIPP.

Чтобы не было путаницы, уточним, что речь идет о Хартии, подписанной 26 мая 2026 года Марко Рубио и Араратом Мирзояном, а не о той Хартии о стратегическом партнерстве, которая была поспешно завизирована главой МИД Армении и бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном в январе 2025 года, за неделю до инаугурации Дональда Трампа.

В бинкеновском документе ничего не говорится о дороге через Мегри, потому что США подключились к проекту позднее. По старой Хартии, Штаты собирались помочь Еревану с продвижением нежизнеспособного "Перекрестка мира".

В Армении приняли пакет законодательных поправок для запуска &quot;Маршрута Трампа&quot;

В Армении приняли пакет законодательных поправок для запуска "Маршрута Трампа"

"Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) появился во втором варианте Хартии, подписанной уже с новой администрацией США. В преамбуле документа указано: "Признавая незаменимую роль Вашингтонского мирного саммита, проведенного президентом Дональдом Трампом 8 августа 2025 года, в установлении мира и новой эры процветания в регионе Южного Кавказа. Признавая, что проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) и Рамочная программа его реализации, принятая 13 января 2026 года, имеют важное значение для достижения этих целей..." И так далее.

Мы приводим эти подробности в связи с новой ситуацией, возникшей в Конгрессе США после недавних промежуточных выборов, и грандиозных планов армянской диаспоры в связи с этим. Американское армянство с самого начала было против проекта, а теперь, протащив в законодательный орган своих питомцев, рассчитывает либо аннулировать все соглашения по TRIPP, либо превратить проект в инструмент против Азербайджана.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) заявил о намерении установить жесткий лоббистский контроль над проектом TRIPP через Конгресс. Комитет категорически против этой инициативы и планирует блокировать или корректировать действия американской дипломатии в рамках проекта. Представители ANCA, как сообщается в соответствующих заявлениях, намерены отслеживать каждый шаг Госдепартамента США и использовать влияние в Конгрессе (включая кампанию District Days), чтобы любые решения по проекту проходили с учетом жестких требований армянской диаспоры. ANCA называет TRIPP "пантюркистским коридором", который якобы подрывает суверенитет Армении, ослабляет ее границы и не учитывает - внимание! - вопросы освобождения осужденных армянских преступников и массового возвращения добровольно выехавших армян в Карабах. Как и во многих других вопросах, позиция диаспоры идет вразрез с официальной политикой властей Армении, которые поддерживают проект как инструмент разблокирования региональных коммуникаций и экономического роста.

Победа &quot;своих&quot; в США: у армянской диаспоры обострение

Победа "своих" в США: у армянской диаспоры обострение

Каким образом ANCA хочет использовать дорогу через Мегри для освобождения преступников и возвращения сепаратистов в Азербайджан? От кого она предлагает требовать выполнения этих условий, если проект реализуется согласно двусторонним договоренностям между Вашингтоном и Ереваном? Да, проект инициировал Азербайджаном для сообщения с нахчыванской автономией, но нужен он, в первую очередь Армении и строиться будет на ее территории на американские деньги. Устраивая истерики и демарши, диаспора лишает преимуществ, в первую очередь своих соплеменников.

Утверждения диаспоры о том, что она якобы борется за то, чтобы проект не нарушал суверенитет Армении, ничто иное как лицемерие и лишнее доказательство антиармянской сути "спюрка". Как не парадоксально, мировое армянство делает все для крушения армянской государственности, вместо того, чтобы помочь этому процессу. ANCA особенно усердствует и готов растоптать любые возможности, появляющиеся для превращения Армении в нормального члена международного сообщества и обеспечения мира и стабильности для армян на Южном Кавказе. Видимо, диаспоре этот клочок суши в качестве реального государства совершенно не интересен и не нужен.

Увязывать TRIPP с темой осужденных преступников или исхода армян из Карабаха не просто несерьезно, а глупо. ANCA, радуясь возвращению влияния на Конгресс, уже составляет новое письмо Санта Клаусу. В нем значится требование, чтобы любые решения по TRIPP проходили через фильтр требований диаспоры. Но, опять же, непонятно, кому эти требования должны быть адресованы. Армянство предлагает Конгрессу ставить условия перед Белым домом и требовать, чтобы дорога была построена только после освобождения преступников? Это более чем странно, если вспомнить, что Рамочное соглашение по TRIPP было двусторонним и заключено оно было в мае текущего года одновременно с подписанием Хартии  о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Республикой Армения. Какая из этих двух сторон должна освободить Варданяна с Саакяном или вернуть сепаратистов в Карабах?

Истерики диаспоры имели бы смысл в том случае, если бы соглашение заключалось Вашингтоном с Баку и проект осуществлялся бы в Азербайджане. Это простая логика. Но у армянства логика своя.

TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева

TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева

Армения была создана на азербайджанских землях не для появления долгожданной армянской государственности. Это образование использовалась как болезнетворная среда, призванная уничтожать все вокруг себя в целях создания вовсе не реального государства, а пространства единоличного обитания армян. Именно в этом направлении развивались процессы в регионе в последние сто лет. Вопросы, связанные с Арменией, даже в советские времена решала диаспора, а не Кремль. О подотчетности "спюрку" Еревана мы уже не говорим. То, что нынешние власти Армении дистанцировались от диаспоры, может позитивно сказаться на будущем страны. Если удержит сопротивление. Сейчас, когда в Сенат и Палату представителей Конгресса снова набежали клиенты армянской кормушки, давление по проекту может стать актуальным. Целью республиканского большинства будет разрушение всего, что сделала и, будем честны - натворила нынешняя администрация. Но платить диаспора будет только за Азербайджан.

Попробуем представить, что лоббинг даст результаты и США отзовут свое участие в проекте. Допустим. И что же будет? Никакие парламенты и политики не имеют права запретить Армении построить дорогу на своей территории самой. И это не 850-километровый коридор Баку-Тбилиси-Карс, это всего лишь 43 километра путей. В 2006 году Конгресс под давлением армянского лобби запретил американским банкам финансировать БТК в связи с тем, что дорога обходила стороной Армению. За американской стороной подтянулись и европейцы. В результате Азербайджан построил дорогу на свои средства, и сейчас она является незаменимым сегментом Среднего коридора, связывая Запад и Восток. Запреты Конгресса или кого-либо еще никогда не служили руководством к действию или бездействию для Баку. Это есть признак реальной независимости.

У Армении сейчас как раз образовалась возможность доказать, насколько независимым государством она является. Оккупация территорий Азербайджана осталась в прошлом и не сможет больше служить инструментом манипулирования. В настоящее время армянство пытается манипулировать Ереваном посредством дороги через Мегри. Диаспоре вовсе не нужно, чтобы Армения интегрировалась в региональные проекты, встала на ноги за счет сотрудничества и добрососедства. В прежние годы страну содержало армянство, и Ереван приседал и отжимался по приказу из "спюрка". Посмотрим, как он поведет себя в связи с нынешней ситуацией. Трамп и его команда, какие бы странности не водились за этой администрацией, на Южном Кавказе действительно сделали доброе дело. Ереван очень боялся дороги в Нахчыван, поддавшись давлению и нашептываниям не желающих мира в регионе сторон. Когда на горизонте появился TRIPP, Армения схватилась за него, радуясь, что сможет, наконец, выполнить требование Баку и в то же время устранить все возможные риски.

TRIPP и провокаторы – кто кому «переломает ноги»?

TRIPP и провокаторы – кто кому «переломает ноги»?

Но это не значит, что США - единственное решение задачи. Если Армения боится строить дорогу наедине с Азербайджаном, можно вернуться к Трехстороннему заявлению, и российская сторона с большим удовольствием подключится к проекту. Ереван после войны тянул время с выполнением этого пункта акта о капитуляции, не желая иметь дела с Москвой в свете своих европейских расчетов. Но это было в трудный период, когда Баку и Ереван еще не начали мирный процесс. Сегодня две соседние страны вполне могут обойтись без третьей стороны.  Все зависит от Армении, а не от усилий армянского лоббинга в Конгрессе.

ANCA, заказывая подарки Санта Клаусу, не принимает в расчет кардинальные перемены в регионе и мире. Таких "игрушек", какие она заказывает, сегодня уже не выпускают. Сегодня мир играет совсем в другие игры. И Южный Кавказ совсем не тот, каким был еще шесть лет назад. Даже в трудные 90-е проплаченная диаспорой 907-я поправка не смогла остановить и сотрудничества двух стран. Сам же Вашингтон находил пути взаимодействия с Баку и обхода армянских требований. На что рассчитывает армянство сегодня, вообще не ясно.

Видимо, только на победу своих питомцев на промежуточных выборах.

После подсчета всех голосов ANCA радостно объявил, что 90 процентов кандидатов армянства получили мандаты. Все 7 поддержанных им кандидатов были избраны в Сенат США. Крис Паппас (Нью-Гэмпшир) и Абдул Эль-Сайед (Мичиган) были избраны впервые, а Эд Марки, Джек Рид, Кори Букер, Крис Кунс и Шеррод Браун переизбраны в Сенат. Как минимум 50 кандидатов, поддержанных Армянским национальным комитетом Америки, также победили в официально объявленных избирательных округах на выборах в Палату представителей. Сопредседатели Армянской группы Конгресса Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис и заместитель председателя Брэд Шерман были переизбраны. По имеющимся данным, по меньшей мере 76 из 92 членов Армянской группы Конгресса сохранили свои места в Конгрессе.

Тут самым уместным будет вопрос "ну и что?" Азербайджан привык и приспособился и под антиазерабйджанскую повестку Конгресса, и под давление 907-й поправки. Несмотря на все это, он реализовал свои цели. И никакой армянский комитет с толпой обязанных ему мандатами политиков этих реалий изменить не сможет.

Так что дорога через Мегри, как мы уже неоднократно говорили, будет построена. Как бы она не называлась и а какую валюту не строилась.

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#АРМЯНСКОЕ ЛОББИ #АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА #КОНГРЕСС США #TRIPP
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