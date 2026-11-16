https://news.day.az/world/1874578.html Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на пост гендиректора Nvidia Недавно ушедший в отставку после скандала экс-гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на свой пост. Как передает Day.Az, об этом пишет Financial Times. Отмечается, что его союзники в технологических компаниях оказывают давление на совет директоров компании, требуя восстановить его в должности.

Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на пост гендиректора Nvidia

В мире, 16 ноября 2026 02:25 (UTC +04:00) 404
Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на пост гендиректора Nvidia

Недавно ушедший в отставку после скандала экс-гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на свой пост.

Как передает Day.Az, об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что его союзники в технологических компаниях оказывают давление на совет директоров компании, требуя восстановить его в должности.

Один из союзников Хуанга сообщил газете, что они создают "оперативный штаб" из руководителей компаний Кремниевой долины, чтобы лоббировать его возвращение в Nvidia, и попытаются заручиться поддержкой Белого дома. "Все, кто имеет значение в сфере технологий за пределами передовых лабораторий, любят Дженсена", - отметили источники.

При этом, как отмечает FT, попытка восстановить гендиректора в должности, вероятно, столкнется с сопротивлением со стороны ключевых американских политиков. Ранее глава Минфина США Бессент призвал к "радикальной перестановке" в руководстве компании после ухода Хуанга.

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