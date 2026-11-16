Кенан Насибов завоевал "золото" Гран-при по дзюдо в Загребе

Азербайджанский дзюдоист Кенан Насибов (свыше 100 кг) завоевал золотую медаль Гран-при в Загребе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в финальной схватке он одержал победу над представителем Германии Лоссени Коне.

На пути к защите своего чемпионского титула в столице Хорватии Насибов выиграл четыре поединка, причем три из них завершились в дополнительное время (golden score). В полуфинале спортсмен победил иппоном третьего номера посева Сабу Инанеийвили из Грузии.

Эта победа принесла Насибову третий титул на турнирах Мирового тура в карьере, а также позволила ему выйти вперед в личном противостоянии с Коне со счетом 2:1.

Ушанги Кокаури не вышел на схватку за бронзовую медаль из-за травмы, полученной в полуфинале, и завершил Гран-при Загреба на 5-м месте.