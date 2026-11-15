Microsoft оказалась косвенно причастна к отравлению постояльцев отеля

Сбой в работе сервисов Microsoft стал причиной отравления хлором 15 гостей отеля Ling Bao в парке развлечений Phantasialand в Брюле под Кельном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета Bild.

В бассейне отеля установлена автоматическая система дозирования хлора, которая также оповещает о выходе его содержания за пределы нормы - но делает это по электронной почте. В пятницу из-за сбоя в работе почтового сервиса Outlook предупреждения не дошли до парка, и в воду попало слишком много хлора.

После купания гости пожаловались на раздражение дыхательных путей и тошноту. Четверых доставили в больницу: одного - в состоянии средней степени тяжести, троих - с легкими последствиями. Остальных осмотрел врач скорой помощи, госпитализация им не понадобилась.

После инцидента бассейн временно закрывали для замены воды, но потом снова начали пускать туда посетителей.