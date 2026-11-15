ВОЗ забила тревогу из-за всплеска респираторных заболеваний в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о резком росте количества респираторных заболеваний в Газе, передает Reuters.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, уже зафиксировано на 33 тыс. случаев инфекций больше, чем в это же время в 2025 году. В организации связали ухудшение ситуации с плохими условиями жизни и сильной перенаселенностью региона.

По словам представителя ВОЗ на оккупированных палестинских территориях, доктора Рейнхильде ван де Веердт, по мере расширения контроля армии Израиля в секторе за счет продвижения внутрь Газы ситуация усугубилась.

"Люди живут в более стесненных условиях, где, конечно же, распространение вируса между людьми гораздо более вероятно", - сказала медик.

В ВОЗ ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, потому что ливни затопили десятки тысяч палаток, где размещены перемещенные палестинцы, говорится в статье.