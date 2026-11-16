https://news.day.az/world/1874577.html Армяне подрались в эфире Общественного телевидения - ВИДЕО Армяне подрались в эфире Общественного телевидения. Как передает Day.Az, блогер Арутюн Мкртчян и оппозиционный журналист Борис Мурази устроили ссору, а затем и драку в эфире.
Армяне подрались в эфире Общественного телевидения - ВИДЕО
Армяне подрались в эфире Общественного телевидения.
Как передает Day.Az, блогер Арутюн Мкртчян и оппозиционный журналист Борис Мурази устроили ссору, а затем и драку в эфире.
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