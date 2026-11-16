https://news.day.az/society/1874575.html В Баку дерево рухнуло на вход в жилой дом - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о необходимости оказания помощи гражданам на улице С. Аскерова в Насиминском районе Баку. Как сообщает Day.Az, на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
В Баку дерево рухнуло на вход в жилой дом - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о необходимости оказания помощи гражданам на улице С. Аскерова в Насиминском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
При оценке оперативной обстановки выяснилось, что из-за сильного ветра упало крупное дерево, перекрыв вход и выход из частного жилого дома. В результате двое жильцов не могли самостоятельно покинуть здание.
Спасатели с помощью специального оборудования эвакуировали граждан.
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