В Баку дерево рухнуло на вход в жилой дом - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о необходимости оказания помощи гражданам на улице С. Аскерова в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки выяснилось, что из-за сильного ветра упало крупное дерево, перекрыв вход и выход из частного жилого дома. В результате двое жильцов не могли самостоятельно покинуть здание.

Спасатели с помощью специального оборудования эвакуировали граждан.