Квартиры в районах Баку рядом с метро подорожали - ВИДЕО

Цены на квартиры растут как в новостройках, так и на вторичном рынке. Удорожание наблюдается и на рынке арендного жилья.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, согласно данным Палаты оценщиков, в третьем квартале 2026 года индекс цен на жилье вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На первичном рынке жилья рост цен составил 10,4%, на вторичном - 8,4%.

Что касается аренды, то в сентябре 2026 года арендная плата увеличилась на 5,7% в годовом выражении и на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев отмечает, что наиболее заметный рост цен наблюдается на квартиры с выпиской из государственного реестра недвижимости, небольшой общей площадью, а также на объекты, которые могут выступать предметом ипотечного кредитования.

Особенно активно на рынке предлагаются квартиры, расположенные в Насиминском, Наримановском, Ясамальском и Хатаинском районах Баку. В то же время сохраняется интерес к новостройкам и более доступному по цене жилью в районах, удаленных от центра столицы.

Что касается арендного жилья, то наиболее ощутимо цены выросли в центральных районах Баку.

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