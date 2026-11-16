https://news.day.az/sport/1874579.html Канадский журнал назвал Мессии лучшим футболистом года Аргентинская звезда футбола Лионель Месси признан лучшим футболистом 2026 года по версии канадского журнала Vantix Magazine. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, имена лауреатов были объявлены в рамках премии Honours 2026. Напомним, в октябре этого года Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

Канадский журнал назвал Мессии лучшим футболистом года

Спорт, 16 ноября 2026 03:30 (UTC +04:00) 389
Канадский журнал назвал Мессии лучшим футболистом года

Аргентинская звезда футбола Лионель Месси признан лучшим футболистом 2026 года по версии канадского журнала Vantix Magazine.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, имена лауреатов были объявлены в рамках премии Honours 2026.

Напомним, в октябре этого года Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. В составе национальной сборной он становился чемпионом мира, олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Америки.

Кроме того, Месси является рекордсменом по количеству наград "Золотой мяч" - он удостаивался этого приза восемь раз.

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