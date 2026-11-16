В Азербайджане пресекли контрабанду наркотиков из Ирана - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанская пограничная служба пресекла попытку незаконного пересечения государственной границы с использованием летательного аппарата типа паратрайк.

Как передает Day.Az, на участке службы пограничного отряда "Гёйтепе" был обнаружен паратрайк, следовавший из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана с нарушением государственной границы.

В результате проведенных оперативно-войсковых мероприятий летательный аппарат был обезврежен. При осмотре обнаружены и изъяты 21 килограмм 210 граммов наркотических средств, в том числе 19 кг 270 г марихуаны и 1 кг 940 г опиума, а также 4 тысячи таблеток метадона М-40, содержащих психотропные вещества. Управлявший паратрайком гражданин Ирана задержан как нарушитель государственной границы.

В Государственной пограничной службе отметили, что, несмотря на неоднократные предупреждения, ранее также фиксировались случаи незаконной транспортировки наркотиков на территорию Азербайджана с помощью летательных аппаратов. Подобные действия расцениваются как угроза неприкосновенности государственной границы и безопасности страны.

В ведомстве подчеркнули, что и впредь будут принимать решительные меры для пресечения противоправной деятельности на государственной границе, обезвреживания используемых для этого технических средств и летательных аппаратов, а также выявления и задержания причастных лиц.