Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не возглавит сборную США после ухода со своего поста Маурисио Почеттино.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, пециалист отклонит любые предложения от сборной США, несмотря на желание поработать в международном футболе. 55-летний тренер полон решимости взять годичный перерыв после ухода из "Манчестер Сити" прошлым летом и не собирается рассматривать никаких предложений.

Вместе с "Манчестер Сити" Гвардиола стал трехкратным обладателем Кубка Англии. Шесть раз специалист выигрывал с клубом английскую Премьер-лигу, пять раз - Кубок английской лиги. Трижды "горожане" под руководством испанца выигрывали Суперкубок Англии. По разу "Сити" одерживал победы в Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира ФИФА. Помимо этого, специалист выиграл ряд престижных трофеев с "Барселоной" и "Баварией".