https://news.day.az/society/1874586.html В школах начались осенние каникулы В общеобразовательных учреждениях Азербайджана с сегодняшнего дня начались пятидневные осенние каникулы в рамках 2026-2027 учебного года. Как передает Day.Az, каникулы продлятся до 20 ноября включительно.

В школах начались осенние каникулы

Общество, 16 ноября 2026 09:17 (UTC +04:00) 251
В школах начались осенние каникулы

В общеобразовательных учреждениях Азербайджана с сегодняшнего дня начались пятидневные осенние каникулы в рамках 2026-2027 учебного года.

Как передает Day.Az, каникулы продлятся до 20 ноября включительно.

С учетом выходных дней школьники, обучающиеся в учреждениях с шестидневной рабочей неделей, вернутся к занятиям 21 ноября, а с пятидневной рабочей неделей - 23 ноября.

Осенние каникулы также распространяются на группы подготовки к школе, действующие при общеобразовательных учреждениях.

Отметим, что сроки каникул определены постановлением Кабинета министров № 66 от 24 февраля 2020 года "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях".

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