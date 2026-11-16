В школах начались осенние каникулы

В общеобразовательных учреждениях Азербайджана с сегодняшнего дня начались пятидневные осенние каникулы в рамках 2026-2027 учебного года.

Как передает Day.Az, каникулы продлятся до 20 ноября включительно.

С учетом выходных дней школьники, обучающиеся в учреждениях с шестидневной рабочей неделей, вернутся к занятиям 21 ноября, а с пятидневной рабочей неделей - 23 ноября.

Осенние каникулы также распространяются на группы подготовки к школе, действующие при общеобразовательных учреждениях.

Отметим, что сроки каникул определены постановлением Кабинета министров № 66 от 24 февраля 2020 года "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях".