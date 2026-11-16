В Китае подтвердили встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин 19 ноября проведет в Шэньчжэне трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство иностранных дел Китая.

В ведомстве подтвердили, что переговоры состоятся в трехстороннем формате.