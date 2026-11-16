https://news.day.az/world/1874587.html В Китае подтвердили встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа Председатель КНР Си Цзиньпин 19 ноября проведет в Шэньчжэне трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство иностранных дел Китая.
В Китае подтвердили встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа
Председатель КНР Си Цзиньпин 19 ноября проведет в Шэньчжэне трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство иностранных дел Китая.
В ведомстве подтвердили, что переговоры состоятся в трехстороннем формате.
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