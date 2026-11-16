В Баку раскрыли кражи на крупные суммы

Из магазинов и домов, расположенных на территории Сабунчинского и Насиминского районов, совершены кражи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате проведенных полицией мероприятий установлены и задержаны сотрудница одного из магазинов в Сабунчинском районе Ш. Асадова, похитившая из него золотые украшения стоимостью 2620 манатов, и Н. Расулов, похитивший из одного из домов в Ясамальском районе мобильный телефон стоимостью 2000 манатов.

По данным фактам продолжается расследование.