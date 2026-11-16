https://news.day.az/society/1874589.html В Баку раскрыли кражи на крупные суммы Из магазинов и домов, расположенных на территории Сабунчинского и Насиминского районов, совершены кражи. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате проведенных полицией мероприятий установлены и задержаны сотрудница одного из магазинов в Сабунчинском районе Ш.
В Баку раскрыли кражи на крупные суммы
Из магазинов и домов, расположенных на территории Сабунчинского и Насиминского районов, совершены кражи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате проведенных полицией мероприятий установлены и задержаны сотрудница одного из магазинов в Сабунчинском районе Ш. Асадова, похитившая из него золотые украшения стоимостью 2620 манатов, и Н. Расулов, похитивший из одного из домов в Ясамальском районе мобильный телефон стоимостью 2000 манатов.
По данным фактам продолжается расследование.
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