Третий авианосец США вошел в зону ответственности CENTCOM

Атомный авианосец ВМС США Theodore Roosevelt вошел в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как передает Day.Az, об этом написал в социальной сети X корреспондент Axios и 12-го телеканала Израиля Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По его информации, в настоящее время в распоряжении CENTCOM находятся три авианосца.

Отметим, что зона ответственности Центрального командования США охватывает преимущественно Ближний Восток и Северную Африку. Ранее The New York Times сообщала, что авианосец Theodore Roosevelt прибудет на Ближний Восток 16 ноября и присоединится к двум другим авианосцам, уже находящимся в регионе.