https://news.day.az/world/1874595.html На западе Ирана обезврежена вооруженная группа Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нейтрализации группы членов организации PJAK, которые, по утверждению ведомства, проникли в страну через западную границу и планировали совершить теракты.
На западе Ирана обезврежена вооруженная группа
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нейтрализации группы членов организации PJAK, которые, по утверждению ведомства, проникли в страну через западную границу и планировали совершить теракты.
Как передает Day.Az, согласно заявлению КСИР, после проникновения группы на территорию Ирана за ее участниками было установлено наблюдение.
Позднее между боевиками и военнослужащими КСИР произошло вооруженное столкновение, в результате которого группа была обезврежена.
В ходе операции у ее членов изъяли большое количество боеприпасов.
При этом в заявлении не уточняется число погибших и пострадавших.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре