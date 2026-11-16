На западе Ирана обезврежена вооруженная группа

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нейтрализации группы членов организации PJAK, которые, по утверждению ведомства, проникли в страну через западную границу и планировали совершить теракты.

Как передает Day.Az, согласно заявлению КСИР, после проникновения группы на территорию Ирана за ее участниками было установлено наблюдение.

Позднее между боевиками и военнослужащими КСИР произошло вооруженное столкновение, в результате которого группа была обезврежена.

В ходе операции у ее членов изъяли большое количество боеприпасов.

При этом в заявлении не уточняется число погибших и пострадавших.