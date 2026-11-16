В Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера

В Ормузском проливе два нефтяных танкера подорвались на морских минах, в результате чего на судах произошли мощные взрывы.

Как передает Day.Az, об этом заявили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По информации ведомства, взрывы продолжались несколько часов. Оба танкера подорвались при попытке пройти через Ормузский пролив по неразрешенному южному маршруту. В ВМС КСИР утверждают, что суда следовали при поддержке американской военной авиации и под непосредственным руководством американских офицеров.

Согласно заявлению, с минувшего дня общее число танкеров, загоревшихся и затонувших в Ормузском проливе, достигло шести.

Кроме того, в ВМС КСИР сообщили, что загрязнение, вызванное взрывами, распространилось по всей акватории Ормузского пролива.