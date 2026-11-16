https://news.day.az/azerinews/1874596.html Hasarın aşması nəticəsində qadın ölüb Bakının Binəqədi rayonunda hasarın aşması nəticəsində 48 yaşlı qadın həyatını itirib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 15-də saat 18:30 radələrində Xocəsən qəsəbəsi, Sollar küçəsi 100 ünvanında baş verib.
Hasarın aşması nəticəsində qadın ölüb
Bakının Binəqədi rayonunda hasarın aşması nəticəsində 48 yaşlı qadın həyatını itirib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 15-də saat 18:30 radələrində Xocəsən qəsəbəsi, Sollar küçəsi 100 ünvanında baş verib.
Sulutəpə qəsəbəsində yaşayan, 1978-ci il təvəllüdlü Samirə Nuriyeva həmin ərazidə piyada hərəkət edərkən boş torpaq sahəsinin ətrafına mişar daşları ilə hörülmüş hasar onun üzərinə aşıb. Qadın hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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