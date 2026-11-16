AZAL будет выполнять все рейсы по маршруту Баку - Стамбул через Международный аэропорт Стамбула

Азербайджанские авиалинии (AZAL) планируют с 4 января 2027 года выполнять все рейсы по маршруту Баку - Стамбул через Международный аэропорт Стамбула (IST).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в ответ на запрос АПА.

Согласно информации, данное изменение осуществляется в рамках оптимизации полетной программы авиакомпании и предусматривает сосредоточение рейсов в одном из крупнейших международных авиационных узлов региона.

"Цель заключается в повышении эффективности организации полетов, а также создании более удобных возможностей для пассажиров при планировании дальнейших поездок благодаря широкой международной маршрутной сети Международного аэропорта Стамбула", - отмечается в сообщении.

Отметим, в социальных сетях распространилась информация о том, что с нового года AZAL прекратит выполнение рейсов в Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле.