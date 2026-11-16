Названо место проведения следующего саммита НАТО

Следующий саммит НАТО состоится в Албании, однако его дата пока не определена.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель альянса в письменном ответе корреспонденту агентства "Анадолу".

Комментируя появившиеся в международных СМИ сообщения о сокращении числа саммитов НАТО и встреч на высоком уровне, представитель альянса подтвердил, что очередной саммит пройдет в Албании.

В свою очередь, премьер-министр страны Эди Рама допустил, что мероприятие может состояться в столице Албании Тиране. При этом он не исключил, что саммит пройдет в 2028 году, а не в 2027-м.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о планах НАТО сократить количество встреч на высоком уровне с целью снижения оборонных расходов.