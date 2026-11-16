В 2027 году ненефтяной сектор обеспечит более 64% доходов бюджета

В 2027 году доля ненефтяного сектора в доходах сводного бюджета Азербайджана составит 64,5 процента.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в понедельник в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend.

"Согласно прогнозам, доходы сводного бюджета на 2027 год составят 47,6 миллиарда манатов. Это на 2,6 миллиарда манатов, или 5,9 процента, больше показателя текущего года. 64,5 процента доходов сводного бюджета, или 30,7 миллиарда манатов, обеспечат поступления из ненефтяного сектора, тогда как на нефтегазовый сектор придется 35,5 процента, или 16,9 миллиарда манатов. Расходы сводного бюджета на следующий год прогнозируются на уровне 50,4 миллиарда манатов. Это на 5,7 миллиарда манатов, или 12,8 процента, больше показателя исполнения бюджета за 2025 год. Доля расходов сводного бюджета в ВВП составит 35,7 процента, а в ненефтяном ВВП - 46,2 процента", - сказал он.

Бабаев отметил, что дефицит сводного бюджета прогнозируется на уровне 2,8 миллиарда манатов, что на 1,1 миллиарда манатов, или 28,7 процента, меньше показателя текущего года. Отношение дефицита к ВВП составит 2 процента, что соответствует лучшим международным показателям.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана на 2027 год прогнозируются в размере 39 миллиардов 254 миллионов манатов. Из них централизованные доходы составят 38 миллиардов 518 миллионов 425 тысяч манатов, местные - 735 миллионов 575 тысяч манатов.

Расходы государственного бюджета предусмотрены в размере 42 миллиардов 400 миллионов манатов, в том числе централизованные расходы составят 41 миллиард 664 миллиона 425 тысяч манатов, местные - 735 миллионов 575 тысяч манатов.

Таким образом, дефицит государственного бюджета составит 3 миллиарда 146 миллионов манатов, что на 1,7 процента больше в годовом сравнении.