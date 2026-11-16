Азербайджан продолжает оставаться в центре важных глобальных и региональных процессов - Сахиба Гафарова

Азербайджан продолжает оставаться в центре важных глобальных и региональных процессов.

Как передает Day.Az, об этом заявила в понедельник председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе сегодняшнего пленарного заседания парламента при обсуждении в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", сообщает корреспондент Trend.

По ее словам, в текущем году Азербайджан предпринял важные шаги по развитию отношений с ведущими государствами мира.

"Хартия о стратегическом партнёрстве с Соединенными Штатами Америки, Совместная декларация о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия, а также Совместная декларация о стратегическом партнерстве с Великобританией вывели отношения на качественно новый уровень и открыли дополнительные возможности для долгосрочного сотрудничества", - отметила она.

Председатель парламента также напомнила, что в мае текущего года Баку принимал 13-ю сессию Всемирного форума городов, а в октябре - седьмой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"На этих мероприятиях Азербайджан представил свой опыт восстановления городов, а также внес вклад в обсуждение вопросов региональной безопасности и сотрудничества", - сказала С.Гафарова.

Она подчеркнула, что состоявшийся в октябре в Баку VII Всемирный форум межкультурного диалога также подтвердил международную роль Азербайджана. По ее словам, форум объединил представителей различных культур и религий с целью укрепления взаимопонимания и поиска ответов на общие вызовы.

С.Гафарова также напомнила, что 8 ноября отмечалась шестая годовщина исторической Победы в Отечественной войне.

"В этот день в городе Шуша состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эта встреча еще раз продемонстрировала, что союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на прочном фундаменте", - заявила она.

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