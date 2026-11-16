Крупный пожар на Пхукете: есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

На Пхукете в Таиланде произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек, еще 17 получили ранения

Как передает Day.Az со ссылкой на Watertown Daily Times, возгорание произошло в здании, на первом этаже которого находится пункт проката мотоциклов, а верхние этажи используются как жилые помещения.

Пожар удалось потушить. Причины происшествия пока не установлены.