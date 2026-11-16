https://news.day.az/world/1874619.html Крупный пожар на Пхукете: есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО На Пхукете в Таиланде произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек, еще 17 получили ранения Как передает Day.Az со ссылкой на Watertown Daily Times, возгорание произошло в здании, на первом этаже которого находится пункт проката мотоциклов, а верхние этажи используются как жилые помещения. Пожар удалось потушить.
Крупный пожар на Пхукете: есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
На Пхукете в Таиланде произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек, еще 17 получили ранения
Как передает Day.Az со ссылкой на Watertown Daily Times, возгорание произошло в здании, на первом этаже которого находится пункт проката мотоциклов, а верхние этажи используются как жилые помещения.
Пожар удалось потушить. Причины происшествия пока не установлены.
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