Азербайджан говорит с Европой на равных – Новруз Аслан для Day.Az

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

Такие платформы, как Европейское политическое сообщество, нужны для того, чтобы лидеры стран могли в неформальной обстановке и без отягощающих отношения обязательств обсудить важные вопросы европейской и международной повестки. Платформа хоть и содержит в названии указание на Европу, более широка по географии. Для участия с самого основания ЕПС в 2022 году были приглашены и соседи Европы. Особенно важным соседом является для нее Азербайджан. Если не считать Турции, можно сказать, что наша страна - единственная, кто не ждет от европейцев каких-то благ, ни о чем не просит, а предлагает сам.

Азербайджану есть, что предложить. И это не только газ, но и выгодная география. Вы скажете, что выгодная география не только у нашей страны. Это так, но Азербайджан единственный, кто сумел ею правильно воспользоваться. Потому что располагает для этого экономическими возможностями, а главное - у нас инициативный, дальновидный и прагматичный лидер. Те возможности, которыми располагает сегодня Южный Кавказ, созданы по инициативе Президента Азербайджана. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву наш регион стал важен и нужен и Западу, и Востоку. При этом важно подчеркнуть, что выгоду от регионального лидерства Азербайджана получает не только наша страна, но и ее ближайшие соседи. Когда речь заходит о Среднем коридоре, подразумевается и Грузия, и Центральная Азия. А если будет реализован TRIPP, то в этом списке появится и Армения.

Европа в отношениях с Азербайджаном исходит из этих реалий. И в последнее время можно наблюдать активизацию отношений. В октябре в Баку прошел бизнес-форум Евросоюз-Азербайджан, а в Брюсселе состоялся первый форум мозговых центров ЕС-АР.

Все эти платформы, в частности Европейское политическое сообщество, служат цели сверки часов между крупными игроками, способными влиять на общемировые процессы, и странами, не столь крупными и могущественными, но играющими лидирующую роль в своих регионах. Любая страна заинтересована в участии в подобном формате, исходя из своих возможностей и степени интереса, который она представляет для держав.

Азербайджан сегодня - лидер Южного Кавказа. И не только. Влияние и авторитет Баку и лично Президента Ильхама Алиева распространяются сейчас далеко за пределы ЮК. Осознавая это, европейцы обеспокоились ситуацией, сложившейся после ответной реакции Азербайджана на двойные стандарты, несправедливые резолюции некоторых евроструктур и заметного похолодания между Баку и Брюсселем. Примечательно, что инициатором приглашения Президента Азербайджана на первый саммит Европейского политического сообщества был Президент Франции Макрон, по инициативе которого создавалось само ЕПС. А ведь именно Париж был застрельщиком антиазербайджанских кампаний в Европе после Второй карабахской войны. Реакция Баку, видимо, стала холодным душем для горячих голов в ЕС. Азербайджан дал ясно понять, что он не та страна, с которой можно так обращаться. Он готов к открытому, честному и равноправному сотрудничеству, и ждет того же от партнеров.

По большому счету, подобное отношение недопустимо ни к одной стране. Особенно если хочешь видеть ее партнером и чего-то от нее ожидаешь.

Думаю, что сейчас приходит осознание. Быстро идет процесс потепления отношений, инициаторами которого являются сами европейские структуры. Дело не только в том, что мы экспортируем нефть и газ. Дело в том, что теряется смысл самих объединяющих форматов, когда государства сталкиваются с несправедливым и предвзятым отношением. Это может быть плохим примером и оттолкнуть от взаимодействия других.

В Дублине Президент Ильхам Алиев провел множество встреч. Конечно же, всеобщее внимание привлекла встреча премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Уже стало традицией двум лидерам встречаться на международных площадках запросто, по-соседски. Очень важная и интересная встреча состоялась с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой. Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами Румынии, Литвы, Молдовы, Чехии, Греции, Болгарии, Украины.

Знаковым событием стала двусторонняя встреча с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и подписание совместной Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. Я бы назвал это событие историческим. Очень важно, что Баку и Лондон, наконец, закрепили на стратегическом уровне и официально отношения, которые продолжаются успешно и плодотворно не одно десятилетие. Фактически, мы и без декларации были стратегическими партнерами, а теперь закрепили эти реалии документально. Это большой успех.

В Дублине азербайджанский лидер еще раз продемонстрировал независимость политики Баку, не присоединившись к документам, подписание которых состоялось в рамках саммита. Позиция Баку совершенно справедлива - ЕПС задумывался как площадка для неформальных обсуждений, и брать на себя какие-то обязательства в тех или иных вопросах Азербайджан не собирается.

В мае будущего года саммит Европейского политического сообщества пройдет в Баку. Думаю, это будет не рядовое мероприятие, оно обязательно отметится какими-то важными событиями и продвижением в решении актуальных вопросов. Напомню, что конференция СОР29, проведенная в Баку в ноябре 2024 года, тоже отметилась принятием очень важных и судьбоносных для климатической повестки решений. Председательство Азербайджана обеспечило их решение.

О способности Президента Ильхама Алиева решать сложные вопросы, хорошо известно всем. Если обратить внимание, Азербайджан - единственная страна, которая умудряется поддерживать партнерство и с Западом, и с Востоком, и с Севером, и с Югом гармонично, без ущерба для своих интересов и рисков осложнений с какой-то из сторон. Посмотрите - мы находимся в хороших отношениях с Москвой, но это никак не отражается на наших отношениях с Евросоюзом. Наши отношения с США или Израилем не ограничивают партнерства с Ираном. Разве что временами с юга доносятся какие-то претензии, которые так же ни на что особо не влияют.

Многие удивляются, не понимают, как это нам удается. Я абсолютно не сомневаюсь, что здесь основную и даже исключительную роль играет фактор личности азербайджанского лидера. Да, мы имеем нефть и газ, у нас выгодная география, мы обеспечиваем транзит, но все это не имело бы такого веса, если бы не фактор Президента Ильхама Алиева. На том же саммите в Дублине можно было наблюдать, какой интерес имеется к нашему Президенту.

И это вполне естественно. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился многих успехов, построил сильную экономику, укрепил свое место на международной арене, выиграл войну, перешел в разряд государств средней силы. С нами сегодня считаются, наша страна интересна мировым центрам. Потому что Азербайджан не просто одна из стран региона, не просто один из участников процессов. Азербайджан их инициатор и движитель.