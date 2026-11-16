Сильный ветер повалил десятки деревьев в Баку - ФОТО

В результате сильного ветра, наблюдающегося в Баку с вечера 15 ноября, сломались 32 дерева, еще у 36 деревьев обломались ветви.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что из-за сильного ветра, который начался вечером 15 ноября и продолжался всю ночь, сотрудники Объединения по озеленению города Баку перешли на усиленный режим работы.

Для устранения последствий непогоды на места происшествий были направлены дежурные бригады. С помощью специальной техники специалисты убрали поваленные деревья и сломанные ветви, очистили территории и устранили препятствия для движения пешеходов и транспорта.

В связи с вероятностью сохранения сильного ветра сотрудники объединения продолжают контроль и мониторинг зеленых зон столицы.