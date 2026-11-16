В Казахстане назначен новый глава КНБ

Марат Ирменов назначен председателем Комитета национальной безопасности Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, соответствующий указ сегодня подписал Касым-Жомарт Токаев. Другим указом Ермек Сагимбаев освобожден от должности председателя КНБ.

В 1996-2000 годах Марат Ирменов занимал оперативные должности в органах национальной безопасности, а в 2000-2025 годах - руководящие должности в этих структурах. В октябре 2025 года он был назначен заместителем председателя КНБ.

Ермек Сагимбаев занимал должность председателя Комитета национальной безопасности с января 2022 года. В августе 2026 года он был повторно назначен на этот пост.

В 1985-1987 годах Сагимбаев проходил службу в Вооруженных силах СССР, а в 1994-2006 годах занимал офицерские должности в органах национальной безопасности.

В 2006-2019 годах он служил на офицерских и руководящих должностях в аппарате Службы государственной охраны Казахстана, а также в подразделениях оперативного обеспечения.

В мае 2019 года Сагимбаев был назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Казахстана - начальником Службы охраны президента Казахстана. В июле 2021 года он стал заместителем начальника Службы государственной охраны, а 25 августа того же года возглавил эту структуру.