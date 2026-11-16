Таможенные реформы и цифровизация помогут раскрыть потенциал Среднего коридора - ИНТЕРВЬЮ с МВФ

Для повышения значимости Среднего коридора необходимы не только инвестиции в физическую инфраструктуру, но и развитие "мягкой инфраструктуры" - гармонизация таможенных и пограничных процедур, упрощение документооборота и цифровизация.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Роберто Кардарелли в интервью Trend.

По его словам, взаимосвязанность в рамках Среднего коридора имеет большое значение. Центральная Азия и Кавказ занимают стратегическое географическое положение, выступая своеобразным мостом между Востоком и Западом, Европой и Китаем, а также Восточной Азией. Значение этого положения еще больше возросло на фоне российско-украинской войны, начавшейся в 2022 году, конфликтов на Ближнем Востоке и торговых войн, а также других событий текущего года.

Он отметил, что за последние четыре-пять лет объемы перевозок по Среднему коридору довольно быстро выросли - более чем втрое.

"Существует потенциал для совершенствования Среднего коридора, чтобы он стал более значимым наряду с Северным и Южным маршрутами. Для этого необходима инфраструктура - автомобильные и железные дороги, трубопроводы", - сказал Кардарелли.

Вместе с тем, по его словам, одной физической инфраструктуры недостаточно для того, чтобы в полной мере реализовать потенциал Среднего коридора. Страны региона заинтересованы не просто в том, чтобы стать транзитной территорией для перевозки грузов. Важно использовать развитие транспортных маршрутов для сокращения торговых издержек, упрощения торговли, привлечения инвестиций и диверсификации экономики.

"Для этого необходима так называемая "мягкая инфраструктура". Чтобы снизить торговые издержки, нужно гармонизировать таможенные и пограничные процедуры, упростить оформление документов, необходимых для перемещения товаров из одной страны в другую, а также использовать возможности цифровизации и новых технологий", - сказал Кардарелли.

Он также отметил, что структурные реформы, которые странам региона необходимо проводить независимо от развития транспортной связности, могут значительно повысить эффективность инвестиций в логистическую инфраструктуру.

"Все реформы, направленные на развитие частного сектора и совершенствование государственного управления, помогут обеспечить отдачу от этих инвестиций. Это касается и железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, и всей инфраструктуры, связанной с энергетикой и электроэнергетикой. Все структурные инвестиции должны сопровождаться соответствующими структурными реформами, чтобы приносить реальную пользу", - сказал Кардарелли.

Говоря о диверсификации экономики Азербайджана, Кардарелли отметил, что расширение экспорта за счет товаров и услуг, не связанных с сырьевым сектором, имеет важное значение для повышения устойчивости экономики к внешним потрясениям.

"Мы живем в мире, где шоки предложения происходят все чаще. В нашем докладе мы показываем, что экономики с более диверсифицированной экспортной базой меньше всего пострадали от таких шоков. Что касается конкретных направлений, то это, конечно, и товары, и услуги, роль которых в международной торговле постоянно растет. Здесь многое зависит от конкретной страны. Однако общий вывод заключается в том, что диверсификация торговли важна как для устойчивости экономики, так и для ее долгосрочного роста", - сказал он.

Вместе с тем Кардарелли подчеркнул, что для получения долгосрочных преимуществ от диверсификации торговли необходимы структурные реформы.

"Возвращаясь к тому, о чем я говорил ранее: реформы, направленные, например, на повышение качества человеческого капитала и совершенствование государственного управления, имеют большое значение для того, чтобы усилия по диверсификации экспорта принесли реальные результаты. Такие усилия будут более успешными, если их проводить одновременно со структурными реформами.", - сказал он.

Комментируя денежно-кредитную политику Казахстана, Кардарелли отметил, что, несмотря на замедление инфляции и четыре снижения базовой ставки с начала года, денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой. По его словам, если инфляция продолжит превышать целевой показатель, может потребоваться ее дополнительное ужесточение.

"Сейчас в Казахстане работает миссия МВФ, которая обсуждает этот вопрос с правительством и центральным банком страны. При этом речь идет не только о процентных ставках, но и об уровне ликвидности. Например, поглощать избыточную ликвидность можно посредством регулирования нормативов обязательных резервов. Это другая сторона денежно-кредитной политики", - сказал Кардарелли.

Отвечая на вопрос о потенциальном вкладе Рогунской ГЭС в долгосрочный экономический рост Таджикистана, Кардарелли отметил масштаб проекта, стоимость которого оценивается примерно в 40% ВВП страны.

"Это, безусловно, важный проект, который позволит решить проблему дефицита электроэнергии, сделать электричество дешевле, а также создать возможности для его экспорта. Значительная часть потенциала Рогунской ГЭС связана именно с возможностью продажи и экспорта электроэнергии в соседние страны. Это подчеркивает важность региональной интеграции, особенно на энергетическом рынке, хотя она необходима и во многих других сферах", - сказал он.

По словам Кардарелли, для реализации экспортного потенциала проекта необходимы инвестиции не только в генерирующие мощности, но и в инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии, включая соединение национальных энергосистем.

"Производство электроэнергии - лишь первая часть задачи. Затем необходимы системы передачи и распределения электроэнергии. Поэтому важно обеспечить соединение национальных энергосистем. Это позволит проекту стать значимым не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, предоставив стране возможность экспортировать электроэнергию. Это одно из сравнительных преимуществ Таджикистана в сфере гидроэнергетики", - отметил он.

Вместе с тем он обратил внимание на финансовые риски, связанные с масштабом проекта. По его словам, на определенном этапе его реализации потребуется значительный импорт инвестиционных товаров и увеличение финансирования, в том числе за счет заемных средств.

"С финансовой точки зрения проект необходимо грамотно контролировать и управлять им. Однако он, безусловно, способен улучшить долгосрочные экономические перспективы страны", - подчеркнул Кардарелли.