Профицит ликвидности банковского сектора Азербайджана превысил 6 млрд манатов

Центральный банк Азербайджана в январе-сентябре 2026 года продолжал активно проводить нотные аукционы и депозитные операции для управления избыточной ликвидностью в банковском секторе. В результате к концу сентября объем нотного портфеля ЦБ достиг 1,7 миллиарда манатов, увеличившись на 1,4 миллиарда манатов по сравнению с концом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в информации Центрального банка Азербайджана о монетарных показателях за девять месяцев 2026 года.

Согласно информации, монетарные операции в отчетном периоде были направлены на регулирование ликвидности банковской системы и удержание краткосрочных процентных ставок на денежном рынке в пределах целевого диапазона.

Для этого с учетом изменений условий ликвидности активно применялись инструменты открытого рынка и постоянных возможностей. Параметры монетарных операций адаптировались к динамике ликвидности в банковском секторе.

Профицит ликвидности в банковском секторе вырос до 6,2 миллиарда манатов

По данным ЦБ, в отчетном периоде банковский сектор функционировал в условиях избыточной ликвидности. Структурный профицит ликвидности, рассчитанный без учета обязательных резервов, на конец сентября 2026 года достиг 6,2 миллиарда манатов.

Это в 2,2 раза превышает показатель декабря прошлого года.

Структурный профицит ликвидности отражает разницу между обязательствами Центрального банка перед банковской системой и его требованиями к ней.

В ЦБ отмечают, что сложившиеся условия ликвидности позволяют банкам своевременно выполнять текущие обязательства и свидетельствуют о значительном потенциале кредитования.

За девять месяцев проведено 146 нотных аукционов

Для управления избыточной ликвидностью Центральный банк продолжал проводить аукционы по размещению нот с различными сроками обращения в рамках операций на открытом рынке.

В январе-сентябре 2026 года состоялось 146 нотных аукционов, в том числе 37 - по размещению 28-дневных нот, 36 - 84-дневных, 37 - 168-дневных и 36 - 252-дневных.

С учетом временной структуры избыточной ликвидности с июля текущего года Центральный банк увеличил объемы предложения нот на аукционах. В результате к концу сентября объем нотного портфеля ЦБ достиг 1,7 миллиарда манатов.

Для сравнения, в конце прошлого года этот показатель составлял около 300 миллионов манатов. Таким образом, за девять месяцев нотный портфель увеличился на 1,4 миллиарда манатов.

Доходность нот снизилась по всем срокам обращения

В отчетном периоде также наблюдалось снижение доходности нот Центрального банка. Доходность, сформировавшаяся на последних аукционах в сентябре 2026 года, по всем срокам обращения оказалась ниже уровня конца прошлого года.

Так, доходность 28-дневных нот снизилась с 6,75 до 6,50 процента, 84-дневных - с 6,68 до 6,56 процента.

Доходность 168-дневных нот уменьшилась с 6,80 до 6,60 процента, а 252-дневных - с 6,85 до 6,67 процента.

Наибольшее снижение доходности зафиксировано по 28-дневным нотам.

Средний объем депозитных операций составил 2 миллиарда манатов

В отчетном периоде Центральный банк также активно использовал семидневные депозитные операции для управления избыточной ликвидностью в банковской системе.

По данным ЦБ, за девять месяцев текущего года было проведено 62 депозитных аукциона. Средний объем операций на этих аукционах составил 2 миллиарда 42 миллиона манатов.

Данные операции способствовали эффективному управлению избыточной ликвидностью, нейтрализации влияния автономных факторов на монетарные условия и формированию индекса AZIR вблизи учетной ставки.

В рамках инструментов постоянных возможностей банки преимущественно использовали инструменты стерилизационного характера. Так, инструмент депозитов овернайт применялся во все рабочие дни, тогда как инструмент репо овернайт - лишь в 2 процентах рабочих дней.

Банки выполнили требования по обязательным резервам с превышением

Применение в отчетном периоде режима усреднения обязательных резервов позволило банкам более гибко управлять ликвидностью.

По результатам мониторинга Центрального банка, средние за период остатки на корреспондентских счетах банков в ЦБ как в национальной, так и в иностранной валюте превышали объем средств, подлежащих хранению в качестве обязательных резервов.

Это свидетельствует о наличии у банковского сектора достаточного объема ликвидных средств.

В целом в январе-сентябре 2026 года монетарные операции Центрального банка были направлены преимущественно на управление избыточной ликвидностью банковской системы, удержание краткосрочных процентных ставок в целевом диапазоне и поддержание стабильности денежного рынка. Увеличение нотного портфеля до 1,7 миллиарда манатов, проведение 146 нотных аукционов и активное использование депозитных операций стали основными показателями реализации этих мер.